Сообщение про шарль пьеро

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Сообщение про шарль пьеро
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Гость:
Шарль Перро́ — французский поэт и критик эпохи классицизма, член Французской академии с 1671 года, ныне известный в основном как автор «Сказок матушки Гусыни». Родился:  12 января 1628 г., Париж, Франция  Умер:  16 мая 1703 г., Париж, Франция  Родители:  Пьер Перро, Пакетт Леклерк
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