Разность односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных пр??мых секущей, равна 50 градусам. Найдите эти углы

Геометрия

Разность односторонних углов, образованных при пересечении двух параллельных пр??мых секущей, равна 50 градусам. Найдите эти углы

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