(6 1/2- 4 1/4)/2 1/2
Математика
(6 1/2- 4 1/4)/2 1/2
Ответ(ы):
Гость:
3-1=2/2*1/2=1/2 тут очень легко решается
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