-6+×=-2 минус 6 плюс икс равно минус 2

Математика
-6+×=-2 минус 6 плюс икс равно минус 2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6+х=-2 х=-2-(-)6 х=-2+6 х=6-2 х=4
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