Закончите предложения с деепричастными оборотами. Подъехав к морю...
Русский язык
Закончите предложения с деепричастными оборотами. Подъехав к морю...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъехав к морю, мы увидели пустой берег и большие волны. Если нравится мой ответ, поставь пожалуйста, "Лучший ответ" =)
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