Рбъяснитк, как вы поняли высказывание Публия Сира «Нравы говорящего убеждают бол??ше, чем его речи». Актуально ли оно в наше время? Аргументируйте свой ответ

Обществознание
Рбъяснитк, как вы поняли высказывание Публия Сира «Нравы говорящего убеждают бол??ше, чем его речи». Актуально ли оно в наше время? Аргументируйте свой ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравы - характер. Значит, если видно, что человек, на пример:ответственный, то ему не нужно не чего говорить, все и так понятно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 черепашкам дают 800 грамив фруктив потрибно 1 черепашци на тиждень
Ответить
Физика
Чем отличается равномерное прямолинейное движение от равномерного(и приведите п??имеры)спасибо!!
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста) 20баллов
Ответить
География
Где находится остров чирикова?
Ответить
Русский язык
Какая часть речи величественные в предложении :величественные церкви
Ответить