Рбъяснитк, как вы поняли высказывание Публия Сира «Нравы говорящего убеждают бол??ше, чем его речи». Актуально ли оно в наше время? Аргументируйте свой ответ
Обществознание
Рбъяснитк, как вы поняли высказывание Публия Сира «Нравы говорящего убеждают бол??ше, чем его речи». Актуально ли оно в наше время? Аргументируйте свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравы - характер. Значит, если видно, что человек, на пример:ответственный, то ему не нужно не чего говорить, все и так понятно.
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