Чем отличается равномерное прямолинейное движение от равномерного(и приведите п??имеры)спасибо!!

Физика
Чем отличается равномерное прямолинейное движение от равномерного(и приведите п??имеры)спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равномерное прямолинейное- движение с неизменной скорости по прямой линии, не изменяя направления. А равномерное- просто движение без изменения скорости. Пример равномерного: машина едет со скоростью 100км/ч не меняя её( вообще равномерное движение редко встречается в природе) Равномерное прямолинейное: самолёт летит по прямой линии со скоростью 400 км/4
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