Какая часть речи величественные в предложении :величественные церкви

Русский язык
Какая часть речи величественные в предложении :величественные церкви
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное, потому что это точно не причастие
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