Что нужно помнить чтобы не ошибиться в постановке запятой в сложном предложении с союзами и а но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?

Русский язык
Что нужно помнить чтобы не ошибиться в постановке запятой в сложном предложении с союзами и а но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сложном предложении союзы и,а,но отделяют два простых предложения и запятую нужно ставить перед союзами,а в предложении с однородными членами запятые стоят при перечислении а перед союзами запятые не ставятся.(только если союзы также повторяются пример: и река,и океан,и море)
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