Что нужно помнить чтобы не ошибиться в постановке запятой в сложном предложении с союзами и а но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?

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Что нужно помнить чтобы не ошибиться в постановке запятой в сложном предложении с союзами и а но и в предложении с однородными членами и теми же союзами?

Автор: Гость