Какую альтернативу исторического развития страны представлял лжедмитрий 2
История
Какую альтернативу исторического развития страны представлял лжедмитрий 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он захватил страну и скрывал от народа всю правду . должно помочь сам получил 5 за ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
1)Як називали слов'ян стародавні історики? 2)Що таке держава і які її ознаки ? 3)Що та??е додержавні утворення?
Математика
В прямоугольнике размером 200*300, нарисованном на клеточной бумаге провели диагона??ь. сколько клеток она разрезала на части?