Какую альтернативу исторического развития страны представлял лжедмитрий 2

История
Какую альтернативу исторического развития страны представлял лжедмитрий 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он захватил страну и скрывал от народа всю правду . должно помочь сам получил 5 за ответ
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