Решите уровнение с дробями А-5/9=2/9=?

Математика
Решите уровнение с дробями А-5/9=2/9=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 2/9+5/9=7/9 OTBET: A=7/9
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