6. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква е. 1) слыш...вший шорох 3) ??тта...вшая земля 2) ненавид...вший врагов 4) встрет…вший друга
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6. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква е. 1) слыш...вший шорох 3) ??тта...вшая земля 2) ненавид...вший врагов 4) встрет…вший друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется буква е. 1) слышавший шорох 3) оттаявшая земля 2) ненавидевший врагов 4) встретивший друга
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