6*30 сколько? Помогите пожалуйсто
Математика
6*30 сколько? Помогите пожалуйсто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6•30=180 -ответ на твой вопрос .
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