6*(3x-4)=7*(5-x) +21 Пожалуйста, решите
Алгебра
6*(3x-4)=7*(5-x) +21 Пожалуйста, решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18x-24=35-7x+21 18x+7x=35+(21+24) 25x=75 |:25 x=3
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