Выполнить морфемный разбор слова выходим

Русский язык
Выполнить морфемный разбор слова выходим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выход-корень им-окончание
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