Навстречу друг другу вышли одновременно два пешехода. Расстояние между пунктами,33кмскорость 1 пешехода 5км/ч а 2 6км/ч. через сколько часов они встретятся?

Математика

Навстречу друг другу вышли одновременно два пешехода. Расстояние между пунктами,33кмскорость 1 пешехода 5км/ч а 2 6км/ч. через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость