Навстречу друг другу вышли одновременно два пешехода. Расстояние между пунктами,33кмскорость 1 пешехода 5км/ч а 2 6км/ч. через сколько часов они встретятся?
Математика
Навстречу друг другу вышли одновременно два пешехода. Расстояние между пунктами,33кмскорость 1 пешехода 5км/ч а 2 6км/ч. через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)5+6=11(км/ч)общая скор. 2)33:11=3(ч) Ответ:через 3 часа.
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