6 класс Сколько различных четырехзначных чисел можно составить с использованием нечетных цифр, если цифры в числе не могут повторяться?

Математика

6 класс Сколько различных четырехзначных чисел можно составить с использованием нечетных цифр, если цифры в числе не могут повторяться?

Автор: Гость