Составить предложения со словами:юнкор,ТЭЦ,РФ,НИИ,КБ,ТВ,АЭС,БТИ,СМИ
Русский язык
Составить предложения со словами:юнкор,ТЭЦ,РФ,НИИ,КБ,ТВ,АЭС,БТИ,СМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем городе скоро заработает тэц . В РФ призидент Владимир Владимирович Путин. По дороге мы заехали на АЭС В телевизору показали СМИ.
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