Составить предложения со словами:юнкор,ТЭЦ,РФ,НИИ,КБ,ТВ,АЭС,БТИ,СМИ

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Составить предложения со словами:юнкор,ТЭЦ,РФ,НИИ,КБ,ТВ,АЭС,БТИ,СМИ
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Автор: Гость
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Гость:
В нашем городе скоро заработает тэц . В РФ призидент Владимир Владимирович Путин. По дороге мы заехали на АЭС В телевизору показали СМИ.
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