6. Ученик для учителя является : а)объектом деятельности б)субъектом деятельнос??и в)конкурентом г)коллегой 7.Свойства и роли человека , которые он приобретает только во взаимодействии с другими людьми , характеризуют е...
Обществознание
6. Ученик для учителя является : а)объектом деятельности б)субъектом деятельнос??и в)конкурентом г)коллегой 7.Свойства и роли человека , которые он приобретает только во взаимодействии с другими людьми , характеризуют его как: а)индивида б)индивидуальность в)организм г)личность 8.Понятие "развитие" , "взаимодействие элементов" характеризует общество как: а)динамическую систему б)часть природы в)весь окружающий материальный мир г)взаимодействие людей в социальных группах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-объектом деятельности 7-личность 8-взаимодействие людей в социальных группах
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