Три формы глагола слова look,teach,must,open,visit,live,grow,try,give
Английский язык
Три формы глагола слова look,teach,must,open,visit,live,grow,try,give
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Looked teache,taught,taught must,musted open,opened visit,visited live,lived grow,grew ,grown try,tried give,gave,given
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
замени если возможно глаголы в предложениях из упражнение 227 однокоренными сущес??вительными запиши эти предложения объясни знаки препинания между...
Биология
Помогите с лабораторной по биологии.ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО 1)Сравнить два вида: клен сахарный и клен остролистый. 2)Чем они отличаются? Объяснить. ...