Вставь пропущенные буквы 1'2,3,4.
Русский язык
Вставь пропущенные буквы 1'2,3,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья,полянке,уцилели,елочки,закрывали.
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