Помогите с лабораторной по биологии.ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО 1)Сравнить два вида: клен сахарный и клен остролистый. 2)Чем они отличаются? Объяснить. 3)В чем сходство? Объяснить.

Биология

Помогите с лабораторной по биологии.ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО 1)Сравнить два вида: клен сахарный и клен остролистый. 2)Чем они отличаются? Объяснить. 3)В чем сходство? Объяснить.

Автор: Гость