Помогите с лабораторной по биологии.ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО 1)Сравнить два вида: клен сахарный и клен остролистый. 2)Чем они отличаются? Объяснить. 3)В чем сходство? Объяснить.

Биология
Помогите с лабораторной по биологии.ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО 1)Сравнить два вида: клен сахарный и клен остролистый. 2)Чем они отличаются? Объяснить. 3)В чем сходство? Объяснить.
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Гость:
Строением листа Строением Что это клен
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