Возможно ли изменить зло
Литература
Возможно ли изменить зло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что да. потому что зло бывает разным и от каждого злого поступка можно изменится на лучшее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Слава бежал 3 мин со скоростью 200 м/мин,затем он увеличел скорость на 40 м/мин и бежал еще 2 мин.после этого ему осталось пробежать 120 м.сколько ...
Українська мова
Відредагуйте речення: 1)Мерія планує фарбувати фасади будинків у центрі Львова р??зом з власниками перших поверхів. 2)В адрес директора були ск...
Русский язык