Возможно ли изменить зло

Литература
Возможно ли изменить зло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что да. потому что зло бывает разным и от каждого злого поступка можно изменится на лучшее
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