Сочинение на тему Что было бы, если на марсе яблоня росла
География
Сочинение на тему Что было бы, если на марсе яблоня росла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 минут я уже два таких вопроса нашла. Яблоня не может без воды ещё и на Марсе!
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