Напишите небольшой рассказ об одной из теорий происхождения .Заранее спасибо.
Обществознание
Напишите небольшой рассказ об одной из теорий происхождения .Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Теория древних космонавтов" Эта теория была популярна в 20 в. А смысл её в том, что человека создали инопланетяне. Матес Агрес-один из основателей этой версии. По "теории древних космонавтов" или теории палеоконтакта инопланетяне прилетели на нашу планету то ли из-за ресурсов, то ли из-за интереса коллонизации экзопланет. Но так, или иначе часть иноземных потомков остались на Земле. Единственный аргумент, на который опираются сторонники этой теории является сложность технологий, используемых пристроительстве памятников древности, а так же наскальные рисунки древности на которых якобы изображены инопланетные летательные аппараты и люди в скафагдрах.
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