6 В одинаковых тетрадях 54 лист Сколько таких тетрадей получится тов из 72 листов ?
Математика
6 В одинаковых тетрадях 54 лист Сколько таких тетрадей получится тов из 72 листов ?
Ответ(ы):
Гость:
54:6=9 листов в 1 тетради 72:9= 8 тетрадей Ответ: получится 8 тетрадей
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