Высота равнобедренного треугольника равна 6 см, а основание 34 см. Чему равна боков??я сторона?
Математика
Высота равнобедренного треугольника равна 6 см, а основание 34 см. Чему равна боков??я сторона?
Ответ(ы):
Гость:
Высота равнобедренного тр-ка, проведенная к основанию, является медианой; рассм. прямоугольный тр-к, полученный при проведении высоты: катеты 6 и 17см(34:2); по т. Пифагора гипот.^2=6^2+17^2=36+289==325; гипот.=корень из 325, плохой ответ, ошибки не нашла(((( посмотри условие...
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