600 увеличь в 5 раз помогите пожалуйста

Математика
600 увеличь в 5 раз помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 600 на 5 равно... 3000 Объясняю: сначала надо убрать мысленно нули потом 6 умнажаем на 5= 30 И потом к 30 добавляем то что мы убрали мысленно (00)=30000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 76/x-3 + 76/x+3 = 19
Ответить
Английский язык
Ваша школьная газета проводит конкурс на лучший приключенческий юмористический ??етективный рассказ напишите свой рассказ
Ответить
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей ол??ва. а) Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит к...
Ответить
Математика
Решить уровнение а× 7= 3360;
Ответить
Окружающий мир
Кокое редкое дерево компас???
Ответить