600 увеличь в 5 раз помогите пожалуйста
Математика
600 увеличь в 5 раз помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 600 на 5 равно... 3000 Объясняю: сначала надо убрать мысленно нули потом 6 умнажаем на 5= 30 И потом к 30 добавляем то что мы убрали мысленно (00)=30000
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