6000 лет=....веков решите плиз

Математика
6000 лет=....веков решите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 веков 1 век-100 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение настоящие друзья ,срочно ,не с интернета
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста |4х|+5=1 Заранее спасибо!
Ответить
Литература
Отзыв на сказку спчщая царевна
Ответить
Українська мова
Розібрати слово хлопчик за будовою (корінь, префікс, тощо)
Ответить
Математика
Сколько на чертеже отрезков?
Ответить