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6000 лет=....веков решите плиз
Математика
6000 лет=....веков решите плиз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 веков 1 век-100 лет
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