Сочинение настоящие друзья ,срочно ,не с интернета

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Сочинение настоящие друзья ,срочно ,не с интернета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящие друзья. У меня есть много друзей,а некоторые даже настоящие!Настоящие друзья это когда твои друзья тебя не придадут и не бросят в трудный или грустный момент!С настоящими друзьями всегда весело,некогда не бывает грустно!Когда я грущу друзья мне сразу помогают они меня зовут в кино или погулять по парку.Когда осень мы любим с друзьями ходит по паркам или аллеям и собирать лисья и кидать их в воздух,а когда зима мы любим играть в снежки или лепить снеговика .Летом мы любим гулять и как можно больше гулять и видеться.
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