Средства, ценности, запасы, возможности используемые для ведения хозяйства? 1 инстинкты 2 орудия труда 3 ресурсы 4 способности. К духовным потребностям относиться потребность в - 1 пище 2 жилье 3 отдыхе 4 образовании

Обществознание

Средства, ценности, запасы, возможности используемые для ведения хозяйства? 1 инстинкты 2 орудия труда 3 ресурсы 4 способности. К духовным потребностям относиться потребность в - 1 пище 2 жилье 3 отдыхе 4 образовании

Автор: Гость