Средства, ценности, запасы, возможности используемые для ведения хозяйства? 1 инстинкты 2 орудия труда 3 ресурсы 4 способности. К духовным потребностям относиться потребность в - 1 пище 2 жилье 3 отдыхе 4 образовании
Обществознание
Средства, ценности, запасы, возможности используемые для ведения хозяйства? 1 инстинкты 2 орудия труда 3 ресурсы 4 способности. К духовным потребностям относиться потребность в - 1 пище 2 жилье 3 отдыхе 4 образовании
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Гость:
1)4 2)4 Надеюсь,помогла
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