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Помогите решить уравнение (15х-14х)-1683=23*10
Математика
Помогите решить уравнение (15х-14х)-1683=23*10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолжаем Х-1683=230 х=1683+230 х=1913
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