Помоги с информатикой. Какие вы знаете характеристики принтеров?

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- скорость печати. Нормальная скорость печати для небольшого офиса и дома составляет 4 страницы в минуту. - разрешение. Совсем недавно считалось нормальным 300 dpi (300 точек на дюйм, где 1 дюйм равен 2,54 см). - глубина цвета (от 16 до 96 бит). Большинство принтеров использует 24разрядное представление, что позволяет выводить 16.8 млн. оттенков. Этого вполне достаточно для домашнего или офисного принтера. Однако, в МФУ имеется сканер, который может выдавать более разрядное представление цвета, до 96 разрядов. Поэтому некоторые принтеры в МФУ имеют и большую разрядность;- одной из важнейших характеристик является стоимость расходных материалов, то есть цена одной копии одного листа. - количество цветных составляющих. У цветных струйных принтеров имеется еще одно отличие. - минимальный объем капли для струйных принтеров (от 1 до 14 пл). Чем меньше, тем качественнее печать;- размер бумаги, с которой может работать принтер (с указанием минимального и максимального размера), а также ее плотность (от 75 до 1190 г/м2). - подключение. Как правило, современные принтеры подкачаются к разъему USB 2.0. Начинают появляться принтеры с разъемом USB 3.0, что увеличивает скорость работы вывода на печать. Если принтер имеет стандарт 3.0, а компьютер поддерживает стандарт 2.0, то принтер будет работать, но по стандарту 2.0. Может присутствовать разъем WireFire. Старые принтеры подключались к параллельному или последовательному порту;- наличие Bluetooth и/или Wi-Fi и/или инфракрасного порта. При помощи этого стандарта можно передавать данные на компьютер не используя проводов. Кроме того, может присутствовать дополнительный разъем LAN (RJ-45) для подключения принтера к сети и использования его как сетевой принтер; - вместимость лотков для печати на входе (от 10 до 300 листов) и выходе;- наличие дисплея. Для домашнего компьютера дисплей не нужен, но в некоторых принтерах или МФУ может находиться дисплей (от 1.4 до 15 дюймов). При помощи этого дисплея можно выбирать режимы работы МФУ, например, копирование документа в автономном режиме или рассматривать фотографии, которые нужно напечатать;- наличие жесткого диска. На жестком диске может находиться очередь из документов, которые нужно распечатать. Обычно используется для работы в локальной сети;- наличие автоматической двухсторонней печати. Обычные принтеры выводят информацию на одной стороне листа. Для того, чтобы распечатать вторую сторону, нужно переложить страницы из выходного лотка в входной, что зависит от программы, которая выводит текст на печать;- размеры принтера;- уровень шума;- температурный режим работы и режим влажности;- потребление электроэнергии и возможность энергосбережения, когда при отсутствии работы принтер переходит в режим экономного энергопотребления и может в любой момент перейти в состоянии готовности;- количество листов, которые рекомендуется печатать в месяц (от 100 до 1 000 000 листов). Если печатать больше указанного числа, то это быстрее выведет принтер из строя. Для домашнего принтера достаточно 10 000 листов, иногда меньше, в зависимости от необходимости печати;- размер памяти, которая имеется в принтере для хранения данных для печати, и возможность дальнейшего наращивания такой памяти, то есть наличие специальных разъемов для них. Современный компьютеры имеют достаточное количество памяти. Наращивание памяти принтеров применялось для старых принтеров, когда память стоила дорого или для современных высокопроизводительных для увеличения скорости печати при больших объемах;- возможность эмуляции. Принтеры разных фирм могут эмулировать (работать как) принтеры некоторых известных фирм, стандарты которого признаны в мире. Так, первое время матричные принтеры моделировали принтер Epson. Могут моделироваться и другие типы принтеров;- язык описания шрифтов, с которым работает принтер (для старых принтеров). Большинство принтеров печатают шрифты, которые описаны в файлах, имеющих расширение .ttf. Однако больше возможностей содержит шрифт, использующий язык Postscript, который используется в профессиональных издательских системах. Существуют принтеры, работающие с этим языком;- количество встроенных шрифтов PCL, PPDS, PostScript, которыми может печатать принтер. Данная характеристика применяется для получения очень качественных документов;