(600675-675):1000:10= по деиствиям столбиком

Математика
(600675-675):1000:10= по деиствиям столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600675-675=600.000 2) 600.000:1000=600 3)600:10=60
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