62*14+11*62-12*25, 48*11-11*16+32*19, 17*19+17*45-17*14, 12*32-12*18+38*14 распределительные свойство

Математика
62*14+11*62-12*25, 48*11-11*16+32*19, 17*19+17*45-17*14, 12*32-12*18+38*14 распределительные свойство
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Что? Можно поточнее? (Напишу в коммент)
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