6300-N:12=1570 это уравнение

Математика
6300-N:12=1570 это уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6300-N:12=1570 N:12=6300-1570 N:12=4730 N=4730*12 N=56760
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