Древние слова родственники например колесо-кольчуга
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Древние слова родственники например колесо-кольчуга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чело (старин.) - лоб (современ.) бурьян (старин.) - трава, заросли (современ.)
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