В каком предложение емть синонимы?а) Лиса живёт хитростью , а заяц прыткостью. б) Сова спит днём , а охотится ночью. в ) В поэтической речи глаза часто называют .г) Эскалаторы движутся вверх и вниз
Русский язык
В каком предложение емть синонимы?а) Лиса живёт хитростью , а заяц прыткостью. б) Сова спит днём , а охотится ночью. в ) В поэтической речи глаза часто называют .г) Эскалаторы движутся вверх и вниз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих предложениях синонимов нет. Скорее всего, Вы здесь какое-то слово не дописали: "в ) В поэтической речи глаза частоназывают ... ".
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