В каком предложение емть синонимы?а) Лиса живёт хитростью , а заяц прыткостью. б) Сова спит днём , а охотится ночью. в ) В поэтической речи глаза часто называют .г) Эскалаторы движутся вверх и вниз

Русский язык

В каком предложение емть синонимы?а) Лиса живёт хитростью , а заяц прыткостью. б) Сова спит днём , а охотится ночью. в ) В поэтической речи глаза часто называют .г) Эскалаторы движутся вверх и вниз

Автор: Гость