Синтаксический разбор предложения ася продолжала сидеть неподвижно,подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом
Русский язык
Синтаксический разбор предложения ася продолжала сидеть неподвижно,подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом
Ответ(ы) на вопрос:
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(Повеств;невоскл;простое;двусост;распр;осложнено однородн ыми обстоятельствами)
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