Синтаксический разбор предложения ася продолжала сидеть неподвижно,подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом

Русский язык

Синтаксический разбор предложения ася продолжала сидеть неподвижно,подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом

Автор: Гость