Дано: угол 3-угол 4= 110° Найти:угол 4.
Математика
Дано: угол 3-угол 4= 110° Найти:угол 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-110=70 70:2=35 180-35=145 Ответ:угол 4 = 145 градусов
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