Приведите пример деления с остатком, Назовите делимое, делитель, неполное частное, остаток.
Математика
Приведите пример деления с остатком, Назовите делимое, делитель, неполное частное, остаток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 : 2 = 4 ост 1; 9 - делимое. 2 - делитель. 4 - неполное частное. 1 - остаток
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