Чем глобус не похож на настоящую Землю? Подскажите пожалуйста!

Окружающий мир
Чем глобус не похож на настоящую Землю? Подскажите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На глобусе не отображен рельеф(горы, впадины, равнины) и он идеальной формы, формы круга, а плане сама по себе состоит из неровностей.
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