Составьте предложение про торнадо с прилагательными
Русский язык
Составьте предложение про торнадо с прилагательными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня было очень сильное торнадо.
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