Скласти речення з фразеологізмами: вибити із сідла, високо літати, будувати пові??ряні замки.СРОЧНО!!!
Українська мова
Скласти речення з фразеологізмами: вибити із сідла, високо літати, будувати пові??ряні замки.СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ванька будував повітряні замки на уроці. Мене вибили із сідла на уроці фіз-ри. Я високо літав на уроці трудового.
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