Fe-A-FeCl2+FeCl3-B+C-A Помогите пожалуйста!
Химия
Fe-A-FeCl2+FeCl3-B+C-A Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/Fe+ClЗ + A+С-А : Fe+A
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Окружающий мир
Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций...
Українська мова
Скласти речення з фразеологізмами: вибити із сідла, високо літати, будувати пові??ряні замки.СРОЧНО!!!
Математика