Fe-A-FeCl2+FeCl3-B+C-A Помогите пожалуйста!

Химия
Fe-A-FeCl2+FeCl3-B+C-A Помогите пожалуйста!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/Fe+ClЗ + A+С-А : Fe+A
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