Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций опишешь тащусь от твоей органы чувств

Окружающий мир
Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций опишешь тащусь от твоей органы чувств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слух– слышит море, как качаются деревья. Равновесие-чувствуешь что тебя качает(вправо и влево). Осязание-ты чувствуешь что дует ветер с моря.
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