Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций опишешь тащусь от твоей органы чувств

Окружающий мир

Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций опишешь тащусь от твоей органы чувств

Автор: Гость