Партии и их политическая идеология кратко

Обществознание
Партии и их политическая идеология кратко
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Автор: Гость
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Гость:
ЛДПР - Либералисты КПРФ - Коммунисты Справедливая Россия - социал-демократическая партия Если слишком кратко, могу описать более обширно. Единую Россию не беру, т.к. это коррупционная партия, о которой, если захочешь, сам почитаешь в интернете
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