Партии и их политическая идеология кратко

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ЛДПР - Либералисты КПРФ - Коммунисты Справедливая Россия - социал-демократическая партия Если слишком кратко, могу описать более обширно. Единую Россию не беру, т.к. это коррупционная партия, о которой, если захочешь, сам почитаешь в интернете