Определить к какой части относится каждое из слов Пятерка,дважды,троякий,пять,пятеро,двойной,восемнадцатый,пятиэтажный, оба,множество

Русский язык
Определить к какой части относится каждое из слов Пятерка,дважды,троякий,пять,пятеро,двойной,восемнадцатый,пятиэтажный, оба,множество
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятерка - имя существительное  Дважды - наречие  Троякий - имя прилагательное  Пять-количественное  числительное  Пятеро- собирательное числительное  Двойной - имя прилагательное  Восемнадцатый- порядковое числительное Пятиэтажный - имя прилагательное  Оба- числительное  Множество - имя существительное 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение про торнадо с прилагательными
Ответить
Химия
Fe-A-FeCl2+FeCl3-B+C-A Помогите пожалуйста!
Ответить
Українська мова
Слово вартовий як прикметник
Ответить
Окружающий мир
Христианские ты с крепко завязанными глазами оказался на тропическом острове с а??валангом на дне моря на городской площади Выбери одну из ситуаций...
Ответить
Українська мова
Скласти речення з фразеологізмами: вибити із сідла, високо літати, будувати пові??ряні замки.СРОЧНО!!!
Ответить