Определить к какой части относится каждое из слов Пятерка,дважды,троякий,пять,пятеро,двойной,восемнадцатый,пятиэтажный, оба,множество
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Определить к какой части относится каждое из слов Пятерка,дважды,троякий,пять,пятеро,двойной,восемнадцатый,пятиэтажный, оба,множество
Ответ(ы) на вопрос:
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Пятерка - имя существительное Дважды - наречие Троякий - имя прилагательное Пять-количественное числительное Пятеро- собирательное числительное Двойной - имя прилагательное Восемнадцатый- порядковое числительное Пятиэтажный - имя прилагательное Оба- числительное Множество - имя существительное
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