Физика 8-9 класс, 1 задание. Отмечу лучшим. Кусок железа массой 1.5кг нагревают на ог??е до температуры 360 градусов и затем опускают в стеклянную банку с водой. Сколько раз следует повторить эту операцию, чтобы подогреть 3л в...

Гость: Гость:

M₁ = 1,5 кг c₁ = 460 Дж/(кг*°С) t₁ = 360 °С m₂ = 3 кг c₂ = 4200 Дж/(кг*°С) t₂ = 20 °С t₃ = 80 °С N - ? Q₂ = c₂*m₂*(t - t₂) - количество теплоты полученное водой в 1-й раз Q₁ = c₁*m₁*(t₁- t) - количество теплоты отданное куском железа в первый раз Q₁ = Q₂ c₂*m₂*(t - t₂) = c₁*m₁*(t₁- t) c₂*m₂*t - c₂*m₂*t₂ = c₁*m₁*t₁ - c₁*m₁*t c₁*m₁*t + c₂*m₂*t = c₁*m₁*t₁ + c₂*m₂*t₂ t*(c₁*m₁ + c₂*m₂) = c₁*m₁*t₁ + c₂*m₂*t₂ t = (c₁*m₁*t₁ + c₂*m₂*t₂) / (c₁*m₁ + c₂*m₂) - температура воды после первого раза На следующем проходе будет меняться только температура t₂. Ее надо заменить на вычисленное значение температуры t, каждый раз фиксируя количество проходов. t(i+1) = 460*1,5*360 + 4200 * 3*ti / (460*1,5 + 4200*3) t(i+1) = 248400 + 12600 * ti / (690 + 12600) t(i+1) = 248400 + 12600 * ti / 13290 t(i+1) = 18,69 + 0,95 * ti ti - температура воды t(i+1) - температура воды, которая станет в результате одного нагревания 1) t(i+1) = 18,69 + 0,95*20 ≈ 37,7 °С - температура воды после первого нагревания 2) t(i+1) = 18,69 + 0,95*37,7 ≈ 54,5 °С - температура воды после второго нагревания 3) t(i+1) = 18,69 + 0,95*54,5 ≈ 70,5 °С - температура воды после третьего нагревания 4) t(i+1) = 18,69 + 0,95*70,5 ≈ 85,7 °С - температура воды после четвертого нагревания Ответ: 4 раза придется нагревать железку Вообще-то данную задачу следует решать путем составления программы для решения задачи на компьютере, используя какой-либо язык программирования (например Паскаль) или используя электронные таблицы (например MS Excel из пакета MS Office). Если кому интересно могу показать это более изящное решение. Впрочем может кто-нибудь предложит иное решение???