ВСЕМ папоротниковидным для оплодотворения нужна вода ТАК ЭТО ИЛИ НЕТ????

Биология
ВСЕМ папоротниковидным для оплодотворения нужна вода ТАК ЭТО ИЛИ НЕТ????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папоротниковидным для оплодотворения половым путем  нужна вода.  (чтобы гамет и яйцеклетка слились)
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